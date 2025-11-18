الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
نجم فرنسا يواجه شبح الاستبعاد من كأس العالم

يواجه لاعب خط وسط ريال مدريد، الفرنسي إدواردو كامافينجا، ضغوطًا متزايدة من ناديه ومنتخب بلاده، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن مكانه في قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس العالم قد يكون مهددًا.

نجم ريال مدريد مهدد بالاستبعاد قائمة فرنسا 

وتوضح هذه التقارير أن فرص كامافينجا في تمثيل "الديوك" في المونديال القادم مرهونة بتحسن مستوى أدائه مع النادي "الملكي" هذا الموسم.

ويُعتبر اللاعب صاحب (22 عامًا) من المواهب الواعدة في أوروبا، ولكنه لم يقدم المستوى الثابت والمقنع بشكل كافٍ حتى الآن هذا الموسم، مما دفع الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي إلى إرسال رسالة غير مباشرة بضرورة رفع مستوى الأداء والمساهمة الفعالة داخل صفوف ريال مدريد للحفاظ على مكانه بين نجوم المنتخب الفرنسي المكتظ بالمواهب.

 

الجريدة الرسمية