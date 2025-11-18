الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

6 صور ترصد حريق أكشاك منطقة المنشية في الإسكندرية

حريق أكشاك منطقة
حريق أكشاك منطقة المنشية في الإسكندرية
18 حجم الخط

واصلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم، السيطرة على حريق اندلع، منذ قليل، في أكشاك بممر بجوار مبنى نقابة المحامين ومبنى الشهر العقاري القديم بشارع ميدان التحرير، وسط المحافظة  دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.

 

فيتو رصدت بعض الصور لحظة اشتعال النيران في أكشاك منطقة المنشية بمنطقة المنشية ودفع قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لإخماد النيران المشتعلة.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ بوجود حريق بممر بميدان التحرير وسط المحافظة.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الي محل البلاغ ترافقها سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحرير الاسكندرية الشهر العقاري

مواد متعلقة

أستاذة علوم سياسية: تصريحات يسرائيل كاتس حول استحالة قيام دولة فلسطينية "تخاريف إسرائيلية"

رئيس اقتصادية قناة السويس يبدأ جولته الترويجية بفرنسا لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية