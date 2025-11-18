6 صور ترصد حريق أكشاك منطقة المنشية في الإسكندرية

18 حجم الخط

واصلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم، السيطرة على حريق اندلع، منذ قليل، في أكشاك بممر بجوار مبنى نقابة المحامين ومبنى الشهر العقاري القديم بشارع ميدان التحرير، وسط المحافظة دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.

فيتو رصدت بعض الصور لحظة اشتعال النيران في أكشاك منطقة المنشية بمنطقة المنشية ودفع قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لإخماد النيران المشتعلة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ بوجود حريق بممر بميدان التحرير وسط المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الي محل البلاغ ترافقها سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

