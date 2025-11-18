الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أستاذة علوم سياسية: تصريحات يسرائيل كاتس حول استحالة قيام دولة فلسطينية "تخاريف إسرائيلية"

هبة البشبيشى،فيتو
هبة البشبيشى،فيتو
قالت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن "تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق" و"استحالة قيام دولة فلسطينية" ليست سوى تخاريف إسرائيلية ناتجة عن عدم استيعابه صدمة الخسائر الإسرائيلية وفشل حكومة نتنياهو في تحقيق أي من الأهداف التي روّجت لها خلال حرب غزة.

وأضافت البشبيشي في تصريح لـ “فيتو” أن كاتس يتحدث باندفاع هستيري، متناسيًا أن اتفاق غزة–أريحا، الذي وقعه الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، وضع قطاع غزة في إطار مرحلة انتقالية تمهيدًا للوصول إلى الاستقلال، لا لتكريس الاحتلال.

 

البشبيشي: إسرائيل تسعى لعرقلة أي إتفاق يؤدي إلى حلول جذرية في القضية الفلسطينية 

وأكدت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن إسرائيل تسعى بين الحين والآخر إلى عرقلة أي اتفاق يمكن أن يقود إلى حلول جذرية لـ القضية الفلسطينية، خاصة في ظل حالة الغضب المتصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه بنيامين نتنياهو بسبب الجثث التي يتم استلامها من جبهة القتال.

وأضافت أن هذا الغضب الشعبي بلغ حدّ رفض عدد من عائلات القتلى حضور نتنياهو مراسم العزاء، في وقت تشن فيه الصحافة الإسرائيلية هجومًا حادًا عليه، متهمةً إياه بتوريط إسرائيل في حرب لم تحقق أيًّا من الأهداف التي أعلنها منذ بدايتها.

أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إسرائيل هزمت نفسيا امام العالم 

وواصلت الدكتورة هبة البشبيشي حديثها مؤكدة أن المجتمع الإسرائيلي بات يدرك أن إسرائيل هُزمت نفسيًا أمام العالم خلال حربها على قطاع غزة، خاصة في ظل الجرائم الوحشية التي ارتكبتها، من قتل الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع، وقصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ورغم ذلك فشلت في كسر شوكة المقاومة الفلسطينية.

وأضافت أن تصريح وزير جيش الاحتلال بأن "سياستنا واضحة: لن تكون هناك دولة فلسطينية" يكشف بوضوح حقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه الدولة الفلسطينية، رغم اعتراف العديد من دول العالم بهذا الحق داخل الأمم المتحدة، وهو ما يضع الولايات المتحدة—الوسيط التقليدي—في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.

الجريدة الرسمية