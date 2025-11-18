الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
رئيس اقتصادية قناة السويس يبدأ جولته الترويجية بفرنسا لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية

ملتقى الأعمال المصري-
ملتقى الأعمال المصري- الفرنسي
بدأ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية في فرنسا، حيث تهدف الجولة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات الفرنسية في القطاعات التي تستهدفها الهيئة. 

اقتصادية قناة السويس توقع عقد انتفاع لتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء السخنة

مجسم لسفينة فرعونية، السيسي يتسلم هدية تذكارية من رئيس اقتصادية قناة السويس

 

المشاركة بملتقى الأعمال المصري الفرنسي

واستهل جولته بالمشاركة في ملتقى الأعمال المصري- الفرنسي بالعاصمة باريس، بحضور علاء يوسف، السفير المصري بفرنسا، وعدد من المسؤولين الفرنسيين والمصريين، إلى جانب ممثلي شركات فرنسية رائدة وجهات حكومية ومؤسسية من الجانبين. 

 

وشهد الملتقى حضورًا مكثفًا من ممثلي الشركات الفرنسية في قطاعات التجزئة والطاقة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والبناء وصناعات الطائرات، ومن أبرزها: إيرباص للمروحيات، أتراد، أوشان، كارفور، سيجيديم، سيرا، داونلوج باد، سي إم إيه/ سي جي إم – شحن وخدمات لوجستية، إي دي إف إن، فيريس، كيه فونيت، إن إي، مستشارون، أورانج، أو في إتش، أو دبليو في آي إن، رونج/سيمانز، سان جوبان، سانوفي، شنايدر إلكتريك، سوديلاك/مودولاك، فاليو، فالوريك، فينشي، فولتاليا، ورينو إم. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

كما شاركت جهات حكومية ومؤسسية فرنسية بارزة، شملت: وزارة الشؤون الخارجية، والمديرية العامة للخزانة – بيرسي، وبيزنس فرانس، وبروباركو، ويوني فا.
إلى جانب مشاركة كيانات تجارية ومؤسسات داعمة للاستثمار مثل: بنك مصر – فرع باريس، والغرفة التجارية الفرنسية العربية، وغرفة تجارة باريس، والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بمصر، والهيئة القنصلية للمنظمات الإفريقية والفرنكوفونية، ومعرض باريس، واتحاد أرباب العمل الفرنسي.

ومن الجانب المصري، شاركت كل من: سفارة مصر، والمكتب التجاري، والمكتب الثقافي، والهيئة العامة للتصنيع، وبنك مصر، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية من القطاع الخاص، من أبرزها: مجموعة أفرو، جالينا إيجيبت، إكسبولينك، كي فروت إيجيبت، ناتورا إيجيبت، فرويتانيا، يورودا، مودي سوكس، مجموعة سيجاو، ومكتبي شحاته لو  وسيف المصري، بالإضافة إلى إمبيران للخدمات.

وخلال كلمته بالملتقى، أوضح وليد جمال الدين أن الهيئة تمثل بوابة استراتيجية للاستثمار الصناعي واللوجستي في مصر، حيث توفر بيئة أعمال متكاملة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتشمل ستة موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، إضافة إلى أربع مناطق صناعية مؤهلة لاستقبال مختلف القطاعات.  

الصناعات الغذائية المتخصصة والسيارات والمركبات الكهربائية وحلول الطاقة

وأشار إلى أن الهيئة تركز على الصناعات الغذائية المتخصصة، وصناعة السيارات والمركبات الكهربائية، وحلول الطاقة والأتمتة، والخدمات اللوجستية، بما يعزز التصنيع المحلي ويُسهم في توسيع الصادرات ودعم نمو الاقتصاد المصري. كما أكد أن المنطقة الاقتصادية تمثل منصة استراتيجية للشركات الفرنسية للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا وتعزيز حضورها العالمي.

كما التقى وليد جمال الدين بغيسلان إهرامان، المدير التنفيذي لشركة سوديللاك، وناقشا فرص تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الغذائية المتخصصة، لا سيما المنتجات الموجهة لتغذية الأطفال، مع التركيز على إمكانية توطين جزء من إنتاج الشركة داخل المنطقة الاقتصادية لدعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

والتقى وليد جمال الدين بماكسيم نيكولا، مدير العلاقات الدولية بشركة إيرباص هليكوبتر، حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار في تصنيع الطائرات المروحية والخدمات المرتبطة بها، مؤكدًا قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على استضافة صناعات متقدمة تلبي الطلب الإقليمي والعالمي.

عقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع بيير غروجوجيات، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك، حيث تم بحث فرص التوسع في مجالات إدارة الطاقة والأتمتة والصناعات الرقمية، وما توفره المنطقة الاقتصادية من بنية تحتية وخدمات لوجستية تدعم أعمال الشركات العالمية.

واختتم اليوم الأول بلقاء ديفيد أفرام، المدير التنفيذي لمجموعة فيفس، حيث تناول الجانبان فرص إقامة خطوط إنتاج متقدمة في مجال الهندسة الصناعية وتقنيات التنقل الكهربائي، بما يشمل تصنيع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية، مشددًا على الدور الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الصناعية الثقيلة والرقمية.

