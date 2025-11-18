الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الحكومة الإيرانية تعلق على إخلاء طهران بسبب أزمة المياه

طهران، فيتو
طهران، فيتو
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تعليقًا على تحذير الرئيس الإيراني بإخلاء طهران بسبب أزمة جفاف المياه التي تعانيها العاصمة، أن مثل هذا الإجراء غير ممكن وغير قابل للتنفيذ.

البلاد تواجه شحا في المياه

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني: “البلاد تواجه شحا في المياه، والحكومة لديها خطط جادة على أجندتها في مواجهة الأزمة”.

وأضافت: “حصص البنزين لن تتغير، لا من حيث الكمية ولا السعر، والحكومة مضطرة لتخصيص 6 مليارات دولار لاستيراد البنزين، ولدينا خطط جادة لمكافحة تهريب البنزين”.

عودة الحجاج خلال فترة الحرب

وختمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: “نظرًا لتعاون المملكة العربية السعودية الجيد مع بلادنا خلال العام الماضي، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون بملف عودة الحجاج خلال فترة الحرب مع الكيان الصهيوني”، معربة عن امتنان الرئيس الإيراني في رسالة إلى العاهل السعودي عن امتنان إيران للمملكة العربية السعودية.
 

