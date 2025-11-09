عراقجي: لا توجد حاليا أي إمكانية لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن

18 حجم الخط

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، في مقابلة مع الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية، بأنه في الظروف الراهنة "لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وردًّا على سؤال حول احتمال استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، قال: "الواقع هو أنه لا توجد حاليًا أي إمكانية، لأننا لا نرى أي نهج إيجابي أو بناء من جانب الولايات المتحدة".

وأضاف عراقجي في إشارة للمسئولين الأمريكيين: "في أي وقت يكونون فيه مستعدين لحوار يقوم على المساواة ويهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين، يمكن لإيران أن تدرس ذلك"، مؤكدًا أن الحوار بين البلدين لن يكون ذا معنى أو نتيجة إلا في مثل هذه الظروف.

تأتي هذه التصريحات بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران طلبت رفع العقوبات المفروضة عليها، مؤكدًا أنه مستعد للتفاوض حول هذا الموضوع.

يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات متوقفة منذ أشهر، ولا تظهر أي مؤشرات على تقدم في العلاقات بين البلدين.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملحوظ بعد الحرب التي استمرت اثني عشر يومًا بين إيران وإسرائيل وعودة العقوبات الدولية ضد طهران على إثر تفعيل "آلية الزناد" بواسطة "الترويكا الأوروبية".

وعقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية قبل حرب في يونيو، عندما قصفت القوات الأمريكية والإسرائيلية مواقع إيرانية.

