الحكومة الكندية تنجو من تصويت حجب الثقة بعد إقرار الميزانية

نجت حكومة مارك كارني من تصويت لحجب الثقة الاثنين بعدما وافق البرلمان بفارق ضئيل على الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء لإنعاش اقتصاد البلد الذي هددته التعرفات الجمركية الأمريكية.

وسمح دعم نائبة معارضة حريصة على تجنب إثارة انتخابات مبكرة وامتناع أربعة برلمانيين آخرين عن التصويت، باعتماد الميزانية وبقاء مارك كارني في منصبه، بحسب "فرانس برس".

وقال رئيس الوزراء على منصة "إكس" بعد التصويت "يجب الآن أن نعمل معًا لتنفيذ هذه الخطة، من أجل حماية مجتمعاتنا، وتقديم فرص جديدة للكنديين وبناء كندا قوية".



مشاريع للبنى التحتية

وتتضمن الميزانية المعتمدة مضاعفة العجز تقريبًا لعام 2025-2026 (المتوقع أن يصل إلى 78,3 مليار دولار كندي، أو نحو 55,5 مليار دولار).

ويرى مارك كارني، وهو مصرفي سابق، أن هذه الميزانية التي تركز على إطلاق مشاريع بنى تحتية أساسية كبرى، هي بمثابة استجابة "جريئة" للاضطرابات الاقتصادية العالمية والهجمات الأمريكية.

وأثَّرت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي فرض من خلالها رسومًا جمركية على حليفه وأوقفت كل المفاوضات التجارية بين البلدين، في كندا بشدة؛ ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وإلى ضغوط على الشركات في قطاعات حيوية (السيارات والألومنيوم والصلب).

أخبار سارة وفرص عمل

وقبل التصويت، صرّح رئيس الحكومة أمام البرلمان الاثنين بأنه يحمل "أخبارًا سارة" وأكد "نحن نوفر فرص عمل، ومعدل التضخم آخذ في الانخفاض".

ويظهر مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته هيئة الإحصاء الكندية في اليوم نفسه، انخفاضًا في التضخم الذي وصل إلى 2,2% في أكتوبر.

لكن الرسوم الجمركية الأمريكية وعدم اليقين الذي تتسبب به "ستكلف السكان الكنديين نحو 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي"، وفق ما قال كارني الأسبوع الماضي.

