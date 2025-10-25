السبت 25 أكتوبر 2025
استخدمت نسخة مزيفة لـ ريجان، ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا كندا باستخدام نسخة مزيفة من الرئيس الراحل رونالد ريجان في أحد الإعلانات التجارية، معتبرًا ذلك خداعًا متعمدًا من الجانب الكندي.

الإعلان الذي بثته حكومة أونتاريو تضمن مقاطع صوتية تُحاكي خطابًا لريجان ينتقد الرسوم الجمركية، وهو ما اعتبره البيت الأبيض تشويهًا متعمّدًا لتصريحات الرئيس الراحل ومحاولة للتأثير على السياسات التجارية الأمريكية.

 

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات التجارية مع كندا بعد بثها إعلانا تلفزيونيا للرئيس الأسبق رونالد ريجان يعبّر فيه عن موقف سلبي من قضية الرسوم الجمركية.


كتب الرئيس ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد استخدمت كندا بطريقة احتيالية إعلانا مزورا يظهر فيه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان وهو يعبّر عن موقف سلبي من الرسوم الجمركية... ونظرا لسلوكهم الاستفزازي هذا، فإن جميع المفاوضات التجارية مع كندا تعلَق فورا."

ويأتي منشور ترامب بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه يهدف إلى مضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تشكله رسوم ترامب الجمركية.

وجاء ردّ ترامب بعد إعلان صادر عن "مؤسسة ريجان"، انتقدت فيه حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية لاستخدامها مقطع فيديو قديم للرئيس ريجان يعود إلى عام 1987 ضمن حملة إعلانية. 

واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستخدام يشوه سياق كلام ريجان تماما، مشيرة إلى أن تصريحاته آنذاك كانت دعوة إلى التجارة الحرة والعادلة، وليس رفضا مطلقا للرسوم الجمركية بأي شكل من الأشكال.

وسبق أن صرح ترامب بأن كندا "يجب أن تكون الولاية الأمريكية الحادية والخمسين"، مبررا ذلك بأنها "تعتمد اعتمادا كاملا على واشنطن".

