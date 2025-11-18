الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
ترامب يزف بشرى سارة لجماهير كأس العالم 2026

كأس العالم 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق نظام جديد يحمل اسم "FIFA Pass" يمنح الجماهير التي اشترت تذاكر بطولة كأس العالم 2026 أولوية كاملة في مواعيد الحصول على التأشيرات لدخول الولايات المتحدة.


جاء القرار خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، حيث شدد ترامب على أن إدارته ستبذل "كل ما بوسعها لضمان تنظيم نسخة تاريخية من كأس العالم".

وأضاف ترامب أثناء إعلانه عن نظام جدولة المواعيد الجديد: "وجهت إدارتي للقيام بكل ما في وسعها لجعل كأس العالم 2026 بطولة ناجحة بشكل غير مسبوق".

وقال ترامب مازحا وهو يلتفت إلى إنفانتينو: "يقولون إن المونديال سيدر أكثر من 30 مليار دولار على الولايات المتحدة، ويوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.. لا أعرف يا جياني، هذا رقم ضخم جدا".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان مواز عن تخصيص أكثر من 400 موظف قنصلي إضافي لتسريع معالجة الطلبات، مؤكدًا: "امتلاكك تذكرة مباراة بالمونديال لا يعني أنك حصلت على التأشيرة... لكن (FIFA Pass) سيتيح لك أولوية في المواعيد وإنجاز الإجراءات بسرعة"

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود لتخفيف الضغط المتوقع على القنصليات الأمريكية في ضوء الإقبال العالمي الكبير على حضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

