الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

العشري: عودة فتوح من أهم مكاسب دورة الإمارات وإمام عاشور إضافة قوية للفراعنة في أمم إفريقيا

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو
18 حجم الخط

أشاد طارق العشري، المدير الفني السابق لنادي المدينة الليبي، بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن خلال بطولة الإمارات الودية، مؤكدًا أن الجهاز الفني نجح في تحقيق مكاسب مهمة رغم البداية المهتزة أمام أوزبكستان.

 

طريقة لعب حسام حسن مفاجأة للجميع 

وقال العشري في تصريحات لبرنامج “نمبر وان” مع الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن الجميع تفاجأ بطريقة لعب حسام حسن، مشيرًا إلى أن الأداء السيئ في الشوط الأول من مباراة أوزبكستان كان بمثابة “جرس إنذار” ساعد المنتخب على كشف الأخطاء وتصحيحها، وهو ما ظهر في التحسن الكبير بالشوط الثاني.

وأضاف: “أوزبكستان فريق منظم ويدافع بقوة، وقد نواجه منتخبات بنفس الشكل في كأس الأمم الأفريقية، لذلك التجربة كانت مفيدة جدًا”.

وأكد أن حسام حسن سيصل إلى ثبات في التشكيل قبل انطلاق البطولة، مشددًا على أهمية مواجهة كاب فيردي القوية والتي استفاد منها المنتخب بشكل واضح.

 

عودة فتوح مكسب كبير لمنتخب مصر 

وتابع العشري حديثه عن مكاسب المعسكر قائلًا: “عودة أحمد فتوح تُعد من أكبر المكاسب للمنتخب، بجانب تألق محمد حمدي".

وأردف:" حسام حسن أعطى فتوح ثقة كبيرة، وهو نموذج مشرف للمدرب المصري، وأتمنى له النجاح مع الفراعنة مثلما فعل الأسطورة محمود الجوهري”.

واختتم: “عودة إمام عاشور ستضيف قوة جديدة لمنتخب مصر في كأس الأمم.. والمنتخب ماشي في الطريق الصح”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق العشري منتخب مصر حسام حسن الإمارات احمد فتوح

مواد متعلقة

موعد عودة بعثة منتخب مصر من الإمارات بعد المشاركة بكأس العين

أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر يتخطى كاب فيردي بركلات الترجيح.. بيراميدز يرد على اتهامه بواقعة تزوير في قطاع الناشئين.. الجيش الملكي يعلن نقل مباراة الأهلي إلى ملعب جديد

أول تعليق من حسام حسن على تخطي كاب فيردي بكأس العين الودية

سوبر شوبير، حساب اتحاد الكرة يحتفي بحارس منتخب مصر (صور)

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

بداية ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محمد سليم مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: ما يميز هذه الانتخابات اتساع مساحة التنسيق بين الأحزاب

أول تعليق أمريكي على رفض حماس قرار مجلس الأمن بشأن غزة

فور تلقيه إشارة، مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب "وجها لوجه"

دون مساعدات مالية، صندوق النقد الدولي يطلق "برنامج تعاون مكثفا" مع سوريا

كيف تفاعلت أحزاب المعارضة مع بيان الرئيس حول انتهاكات الانتخابات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية