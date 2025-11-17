الإثنين 17 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

موعد عودة بعثة منتخب مصر من الإمارات بعد المشاركة بكأس العين

بعثة منتخب مصر، فيتو
بعثة منتخب مصر، فيتو
أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكره التدريبي في دولة الإمارات والذي تخلله المشاركة في بطولة كأس العين الودية، بمشاركة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر مباراتين في دورة العين الودية، خسر في الأولى أمام أوزبكستان بثنائية نظيفة، فيما فاز على كاب فيردي بركلات الترجيح في المباراة الثانية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

 

موعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

وتعود بعثة منتخب مصر الوطني إلى القاهرة في العاشرة مساء غد الثلاثاء برئاسة محمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة 

حسام حسن يعلق على مباراة كاب فيردي

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على فوز فريقه على منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح في بطولة كأس العين الودية.


وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: استفدنا كثيرا من وديتي أوزوبكستان وكاب فيردي بظهور أكثر من لاعب جديد للمنتخب.. ابحث عن أقصى استفادة من الوديات.

أضاف حسام حسن ⁠أشكر اللاعبين على المجهودات المبذولة منهم في المباراتين.. ⁠الإجهاد وضغط المباريات كانوا سبب في إصابات بعض اللاعبين وغياب الكثيرين.

الغيابات كانت كثيرة بمعسكر نوفمبر

وتابع: ⁠الغيابات في معسكر نوفمبر كانت كثيرة ولكننا لم نتأثر بها.. اتمنى مساندة المدرب الوطني، واتمنى أن يكون كل

مدربي المنتخبات في مختلف المراحل مدربين مصريين وبناء جيل جديد من المدربين كما يحدث في أكثر من دولة.

وأكمل المدير الفني لمنتخب مصر.. ⁠نجحنا في الصعود لكأس العالم بدون هزيمة ونفس الأمر لتصفيات أمم أفريقيا..والكرة في أفريقيا تتطور، وهناك منتخبات كبيرة لم تتأهل.

واختتم حسام حسن: تعرضنا لانتقادات بعد الهزيمة في ودية أوزبكستان واحترم الانتقادات الإيجابية والفنية فقط.

وتوج منتخب مصر بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العين الودية في الإمارات، بعد الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

