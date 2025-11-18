الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
يعقد فبراير المقبل، ننشر محاور مؤتمر حقوق مدينة السادات حول التأثيرات القانونية للذكاء الاصطناعي

كلية الحقوق، فيتو
أعلنت كلية الحقوق جامعة مدينة السادات عقد مؤتمرها  العلمي الدولي الثاني للكلية، الذي يأتي تحت عنوان"التأثيرات القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي".

ويعقد المؤتمر خلال يومي 15 و16 فبراير 2026 بمقر كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، ووجهت الكلية الدعوة لجميع الباحثين، مصريين أو وافدين للمشاركة ببحث أو بالحضور. 

 

أهداف ومحاور مؤتمر حقوق مدينة السادات

ويهدف المؤتمر الدولي الثاني لـكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها:

  • طرح المشكلات العملية القانونية والاقتصادية والشرعية المتعلقة بتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
  • تناول الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير مرفق العدالة.
  • صياغة خطط العمل الوطنية والدولية لمواكبة الثورة التكنولوجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية.
  • بيان مدى تأثر المجال القانوني بتطبيقات الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلى والدولى.
  • التعرف على التقاضي الإلكتروني بواسطة الذكاء الاصطناعي وإجراءاته، وتوضيح ماهية المحاكم الافتراضية.
    توضيح أثـر الثورة العلمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي  على تطوير مرفق العدالة المصري.
  • التغلب على مشاكل القضايا المتراكمة وبطء الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة، والتي تعد من أهم القضايا المطروحة حاليًا في المجتمع الدولي بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي.
  • تطبيق آليات الاقتصاد الرقمي واقتصاديات العدالة بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

