أوقاف البحيرة تنظم ندوة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي بمدرسة الطحان الثانوية

جانب من الندوة
جانب من الندوة
نظّمت مديرية أوقاف البحيرة،  ندوةً توعويةً بمدرسة الطحان الثانوية للبنين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وآثارها على الفرد والمجتمع، وذلك في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز القيم الأخلاقية.

أهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا


وخلال الندوة، تناول المحاضرون أهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا، مؤكدين أنّ استخدام هذه التقنيات الحديثة في غير منفعةٍ سلوكٌ مرفوضٌ دينيًا وأخلاقيًا.

نشر الوعي الديني والأخلاقي

وتأتي هذه الندوات في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني والأخلاقي في المؤسسات التعليمية، وتعزيز القيم الإيجابية بين أبنائنا الطلاب، بما يسهم في بناء جيلٍ واعٍ متسامحٍ يعمر الأرض بالقيم والعمل الصالح.

الجريدة الرسمية