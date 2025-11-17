الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
حريق ضخم يلتهم مستودع أنابيب في منطقة أبيس بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
 اندلع، منذ قليل، حريق هائل في مستودع أنابيب بقرية عربي في منطقة أبيس وسط محافظة الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات.

ترامب يتهم رئيس فنزويلا بإلحاق ضرر بالولايات المتحدة ويتوعد بخيارات مفتوحة

القابضة لمياه الشرب: تراجع إجراءات سلامة محطة قحافة بالفيوم

وتلقت شرطة النجدة إخطارا عن اندلاع حريق في مستودع أنابيب في خط عرابي بمنطقة أبيس، وعلى الفور انتقلت سيارتي إطفاء وسيارة إسعاف لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين اندلاع حريق في أسطوانة غاز داخل مستودع أنابيب، وانتقال الحريق مسببا موجة انفجارية داخل المكان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإنقاذ المنطقة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

الاسكندرية أبيس شرطة النجدة

