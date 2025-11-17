ترامب يتهم رئيس فنزويلا بإلحاق ضرر بالولايات المتحدة ويتوعد بخيارات مفتوحة

18 حجم الخط

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات قوية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمًا إياه بالتسبب في "ضرر كبير" للولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بتهريب المخدرات. وقال ترامب إن السياسات الفنزويلية الحالية تُسهِم في تعزيز نشاط شبكات التهريب عبر الإقليم.

العصابات الفنزويلية "الأشد خطورة"

وشدد ترامب على أن العصابات العاملة داخل فنزويلا تُعد من "الأسوأ" في المنطقة، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن الحكومة التي تقود البلاد حاليًا، وأن تعاملها مع الجريمة المنظمة غير كافٍ ولا يلبي المعايير الدولية لمكافحة المخدرات.

خيارات واشنطن لا تزال مفتوحة

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لم يستبعد أي خيار فيما يتعلق بالتعامل مع فنزويلا خلال المرحلة المقبلة، ما يعكس إمكانية لجوء واشنطن إلى إجراءات سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية، وفق تطورات الموقف.

رسالة ضغط جديدة على كراكاس

وتأتي هذه التصريحات ضمن مسار أكثر تشددًا تتبناه الإدارة الأمريكية تجاه فنزويلا، في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالهجرة وتهريب المخدرات والاضطرابات الداخلية هناك.

