ألمانيا تتقدم 4-0 على سلوفاكيا في الشوط الأول وتقترب من كأس العالم

أنهى منتخب ألمانيا الشوط الأول متقدما على نظيره السلوفاكي بأربعة مقابل لا شيء، في اللقاء الذي يجمعهما ألان على ملعب ريد بول أرينا لايبزيج، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 امريكا وكندا ةالمكسيك

أحرز ثلاثية ألمانيا في مرمى منتخب سلوفاكيا كل من نيكلاس شميدت في الدقيقة 19 وسيرجي جنابري في الدقيقة 29 ونيروي ساني في الدقيقة 36 ثم أحرز اللاعب نفسه الهدف الرابع في الدقيقة 41.



أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب المانيا تشكيل فريقه لمواجهة سلوفاكيا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل منتخب ألمانيا أمام سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم

يدخل منتخب ألمانيا مباراته أمام سلوفاكيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوليفر باومان

خط الدفاع: بنيامين هنريكس - جوناثان تاه - والديمار أنتون - ديفيد راوم

خط الوسط: ألكساندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

خط الهجوم: فلوريان فيرتس - ليروي ساني - نيك فولتمادي

منافسة شرسة بين ألمانيا وسلوفاكيا على الصدارة

ويدخل منتخب المانيا اللقاء ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج، ويأمل "المانشافت" في تحقيق الفوز لمواصلة الصدارة التي تضمن له التأهل المباشر إلى المونديال.

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

ويكفي التعادل منتخب ألمانيا من أجل التأهل المباشر إلى كأس العالم، في حين لا بديل سوى الفوز بالنسبة لـ سلوفاكيا من أجل الهدف نفسه.

