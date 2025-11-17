حريق بعزبة النخل يتسبب في وفاة طفلين وإجراءات قانونية عاجلة لمباشرة التحقيق

18 حجم الخط

تواصل قوات المعمل الجنائي بالقاهرة أعمال الفحص والمعاينة لآثار الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة النخل وأسفر عن وفاة طفلين، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران وتحديد ملابسات الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة على الحريق الذي شبّ داخل شقة بالشارع التجاري بعزبة النخل، ومنعت امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالشارع التجاري في عزبة النخل.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشف الفحص أن الحريق أسفر عن وفاة طفلين، يُدعى الأول يحيى والثاني ياسين، لم يتجاوزا عمرهما العشر سنوات، نتيجة كثافة الدخان وانتشار النيران قبل تمكن الجيران من إنقاذهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

