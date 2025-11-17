الإثنين 17 نوفمبر 2025
التحقيقات: ماس كهربى وراء حريق محل عصائر بعين شمس

حريق محل، فيتو
كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول حريق نشب داخل محل عصائر بدائرة قسم شرطة عين شمس أن ماسا كهربائيا من آلة فرم القصب وراء اندلاع النيران. 

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مالك المحل لسماع أقواله.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل عصائر بدائرة قسم شرطة عين شمس.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارة إطفاء ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها

ولم يسفر الحريق عن وقوع اية إصابات أو خسائر بشرية واقتصرت الخسائر على تفحم المكان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق فيلا بطريق المنصورية دون إصابات وتحقيقات لكشف ملابساته

