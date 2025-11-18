الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
بداية ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الثلاثاء اليوم لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25:26 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحري 27:28 درجة مئوية جنوب البلاد 27:33 درجة مئوية.

بعد ليلة ممطرة وراعدة، طقس متقلب يضرب الإسكندرية (فيديو وصور)

أمطار رعدية وحبات برد ورياح مثيرة للأتربة، حالة من عدم الاستقرار بـ طقس الغد

 

وأشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الجديدة ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رزاز خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 14
 

