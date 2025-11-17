الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محام يطالب يإنشاء لجنة لفحص مخالفات الانتخابات وتقديمها لـ القضاء الإداري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
18 حجم الخط

 تقدم محامي بشكوى رسمية، للهيئة العليا للانتخابات طالب فيها بإنشاء لجنة فنية من رجال القضاء والأمن لتقدم تقريرا فنيا يساعد القضاء الإداري للفصل في الطعون الانتخابية.

وجاءت تفاصيل الشكوى المقدمة من محفوظ للعليا للانتخابات بعد تأكيد الرئيس السيسي لتلك الأحداث التي تخضع فى فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بصفتها هيئة مستقلة فى أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

إلزام الهيئة العليا للانتخابات بتشكيل لجنة خاصة بفحص العملية

وطالب محفوظ بإلزام الهيئة العليا للانتخابات بتشكيل لجنة خاصة بفحص العمليةالانتخابية برمتها بالمرحلة الأولى، وتشيكل فريق كامل من الجهات القضائية والأمنية لبحث وفحص كافة الأحداث والمخالفات الصريحة المثبتة، والتي شابت العملية الانتخابية لتقدم تقريرا يخدم الطعون أمام القضاء الإداري حتى تؤكد توجيهات القيادة السياسية في خروج برلمان يخدم الوطن ويعزز قيم الوطنية دون البحث عن المصالح الشخصية للمرشحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات البرلمان الوطنية للانتخابات مجلس الدولة القضاء الإدارى مخالفات انتخابات

مواد متعلقة

تأجيل دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ 22 ديسمبر

استئناف دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، اليوم

بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لتنمية القدرات العلمية

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

سباق الساعات الأخيرة بين 125 مرشحًا في 6 دوائر قبل الصمت الانتخابى بالمنوفية

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الأسوأ خلال عقود، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات آبدانان غرب إيران(فيديو)

الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد

إبطال لجنة انتخابية بالإسكندرية لفرز الأصوات مبكراً.. والهيئة تعلن قرارات غداً

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

عالم آزهري: الطلاق ليس "أبغض الحلال" في كل الحالات

المفتي: الكلمة الخاطئة تؤدي إلى الهزيمة النفسية وتدمير الجانب المادي والمعنوي في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية