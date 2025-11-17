محام يطالب يإنشاء لجنة لفحص مخالفات الانتخابات وتقديمها لـ القضاء الإداري

18 حجم الخط

تقدم محامي بشكوى رسمية، للهيئة العليا للانتخابات طالب فيها بإنشاء لجنة فنية من رجال القضاء والأمن لتقدم تقريرا فنيا يساعد القضاء الإداري للفصل في الطعون الانتخابية.

وجاءت تفاصيل الشكوى المقدمة من محفوظ للعليا للانتخابات بعد تأكيد الرئيس السيسي لتلك الأحداث التي تخضع فى فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بصفتها هيئة مستقلة فى أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

إلزام الهيئة العليا للانتخابات بتشكيل لجنة خاصة بفحص العملية

وطالب محفوظ بإلزام الهيئة العليا للانتخابات بتشكيل لجنة خاصة بفحص العمليةالانتخابية برمتها بالمرحلة الأولى، وتشيكل فريق كامل من الجهات القضائية والأمنية لبحث وفحص كافة الأحداث والمخالفات الصريحة المثبتة، والتي شابت العملية الانتخابية لتقدم تقريرا يخدم الطعون أمام القضاء الإداري حتى تؤكد توجيهات القيادة السياسية في خروج برلمان يخدم الوطن ويعزز قيم الوطنية دون البحث عن المصالح الشخصية للمرشحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.