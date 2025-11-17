الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا بانعقاد دائم لغرف العمليات لمتابعة الانتخابات

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ
 أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 20394 لسنة 2025، بشأن الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمتصلة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إضافة إلى الغرف الفرعية في المراكز والمدن، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 على مدار الساعة.

ويهدف القرار إلى تسهيل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات، مع التأكيد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

 

فيما حث اللواء دكتور علاء عبد المعطي مواطني محافظة كفر الشيخ على المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر انعقادها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن التصويت حق دستوري وواجب وطني.


وأضاف المحافظ أن أبناء كفر الشيخ معروفون بوعيهم ومسؤوليتهم وحرصهم على دعم مسيرة الدولة الديمقراطية وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية

