الدفاع المدني بغزة: الشتاء يفاقم معاناة القطاع والبنى التحتية منهارة

أكد محمود بصل متحدث الدفاع المدني في غزة، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القطاع يمر بظروف صعبة للغاية مع دخول فصل الشتاء، حيث تتسبب الأمطار الغزيرة والرياح في تعميق الأزمة الإنسانية القائمة.

تدمير واسع للبنى التحتية

وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال دمّر معظم البنى التحتية الأساسية، ما جعل القطاع عاجزًا عن مواجهة الظروف الجوية القاسية. وأوضح أن تضرر شبكات الصرف الصحي والطرق والمرافق الحيوية أدى إلى تفاقم المعاناة اليومية للسكان.

آلاف الخيام دُمرت بالأمطار

وكشف أن الأمطار العنيفة تسببت في تدمير آلاف الخيام التي تؤوي النازحين، الأمر الذي أدى إلى تشريد المزيد من الأسر وحرمانها من أماكن الإيواء المؤقتة خلال البرد الشديد.

دور مصري فاعل في احتواء الأزمة

وأكد المتحدث وجود جهود مصرية كبيرة لمحاولة احتواء تداعيات موجة المطر، من خلال تقديم الدعم اللوجستي والإغاثي، والعمل على توفير حلول عاجلة للمتضررين داخل القطاع.



