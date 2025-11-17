الإثنين 17 نوفمبر 2025
لجان المقاومة الشعبية تعلن استشهاد أحد زعمائها في غزة

أعلن فصيل مسلح متحالف مع حركة حماس في غزة، اليوم الإثنين استشهاد أحد قادته المحليين، على يد قوة إسرائيلية سرية قرب مدينة دير البلح، في وسط قطاع غزة.

 

وقالت "لجان المقاومة الشعبية" إن وسيم عبد الهادي، قائد جناحها العسكري  "بعد اغتيال جبان وخائن".وأضافت الجماعة، التي شارك أعضاؤها في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي قادته حماس على إسرائيل في مرحلة لاحقة، أن عبد الهادي كان له دور في تطوير جناحها العسكري، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

 ولم تصدر الجماعة أي تهديد مباشر بالانتقام، في حين لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي عن  الاغتيال.

 

ويذكر أن لجان المقاومة الشعبية، تعتبر ثالث أكبر تنظيم مسلح في قطاع غزة بعد حماس والجهاد، وعملت في السنوات تحت قيادة توجيه حماس.

 

وفي مايو الماضي، أعلنت الجماعة أيضًا مقتل أحد أعضائها البارزين في غارة لقوات كوماندوز إسرائيلية.

