20 دقيقة، منتخب مصر متأخر بهدف أمام كاب فيردي في كأس العين

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة منتخب مصر ونظيره كاب فيردي، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين ألان على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن كأس العين الدولية، ومازالت النتيجة تقدم كاب فيردي بهدف نظيف.

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات منتخب الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا للكبار التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

شهدت الدقيقة 4 ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح منتخب كاب فيردي بعد عرقلة من محمد هاني للاعب هيليو فاريلا في منطقة الجزاء، تقدم لها اللاعب جاري رودريجز وسجلها قوية على يسار محمد الشناوي.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة كاب فيردي في اللقاء الودي الذي ينطلق بعد قليل، ضمن فعاليات بطولة كأس العين الودية المقامة حاليا في دولة الإمارات.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر

الهجوم: عمر مرموش - طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

انطلقت صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43.

