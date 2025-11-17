المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يكشف تطورات اقتصادية جديدة بالولايات المتحدة

18 حجم الخط

قال كيفن هاست، المستشار الاقتصادي لـ البيت الأبيض، إنه يلاحظ إشارات متباينة في سوق العمل الأمريكي، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار في بعض المؤشرات التشغيلية خلال الفترة الأخيرة.

تحسن في توقعات السوق

وأوضح هاست أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في توقعات السوق، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات تبدو أكثر قدرة على تجاوز الضغوط الاقتصادية التي شهدتها الأشهر الماضية.

ميل نحو الهدوء في التوظيف

وأضاف المستشار الاقتصادي أن سوق العمل قد يشهد قدرًا من الهدوء في المرحلة المقبلة، في إشارة إلى تباطؤ نسبي متوقع في وتيرة التوظيف أو حركة العمالة مقارنة بالفترات السابقة.

توازن بين التحديات والفرص

ويرى خبراء أن تصريحات هاست تعكس مرحلة انتقالية يحاول فيها الاقتصاد الأمريكي موازنة التحديات التضخمية مع استمرار النمو الإيجابي في بعض القطاعات الاستراتيجية.

وأعلن البيت الأبيض، السبت الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا يعفي بموجبه مجموعة واسعة من واردات الأغذية من الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، أن القرار يأتي في خطوة تهدف إلى خفض الأسعار على المستهلكين ودعم سلسلة التوريد الغذائية.

واستعرض البيان بعض الواردات المعفاة قائلًا إنها تشمل منتجات أساسية مثل لحوم البقر والطماطم والقهوة والفواكه الاستوائية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن القرار سيسري فورًا ويستهدف تيسير حركة التجارة وتقليل التكاليف على الأسواق الأمريكية.

