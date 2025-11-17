النجوم يتألقون على ريد كاربت "ثريا حبي" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

18 حجم الخط

تألّق عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "ثريا حبي" الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان من أبرز الحضور الفنان حسين فهمي، إلى جانب سامي الشيخ، رامي وحيد، بسمة نبيل، وعمرو عابد، والناقد طارق الشناوي، بالإضافة إلى صناع وأبطال العمل.

فيلم ثريا حبي

يُعرض فيلم ثريا حبي اليوم الإثنين 17 نوفمبر، في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، في عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الدولية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وهو فيلم للمخرج نيكولا خوري.

"ثريا حبي" فيلم وثائقي، وهو إنتاج لبناني–قطري، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 81 دقيقة.

يغوص الفيلم في عالم الفنانة ثريا بغدادي، كاشفًا جوانب جديدة من علاقتها بزوجها الراحل المخرج الكبير مارون بغدادي بعد مرور ثلاثين عامًا على رحيله.

يعتمد العمل على لقطات من فيلم "حروب صغيرة" (1982)، الذي وثّق لحظة لقائهما الأولى، إضافة إلى أرشيفات شخصية ومقابلات تكشف مسارات حياتها الداخلية.

ويستكشف الفيلم علاقة ثريا بجسدها بعد سنوات طويلة من الرقص والتأمل، وفهمها لمفهوم الحداد، واستعادتها لحواراتها المتقطعة مع مارون، ليقدّم عملًا بصريًا ووجدانيًا يتأمل الذاكرة والفقد والهوية بلغة سينمائية حميمة.

نيكولا خوري



نيكولا خوري هو صانع أفلام مستقل وحائز على جوائز، يعمل ويقيم في بيروت، وتمتد خبرته بين الأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة، معتمدًا على السرديات الشخصية وأشكال الحكي غير التقليدية. فاز فيلمه القصير Resonances بالتانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية عام 2018.

وفي 2021، عُرض فيلمه الطويل الأول "فياسكو" لأول مرة في مهرجان CPH:DOX، وحصد جائزتين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مستكشفًا موضوعات الذاكرة والهوية والواقعين الاجتماعي والسياسي.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

