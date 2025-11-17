الإثنين 17 نوفمبر 2025
الفيدرالي الأمريكي: نتبع نهج حذر في قرارات خفض أسعار الفائدة

أيد نائب رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي، فيليب جيفرسون، اليوم الاثنين، اتباع نهج حذر في خفض أسعار الفائدة من الآن فصاعدا.

قرار خفض أسعار الفائدة

وقال جيفرسون إنه يوافق على قرار خفض أسعار الفائدة في أكتوبر، ويرى أن السياسة الحالية "مقيدة إلى حد ما"، مشيرا إلى إمكانية وجود مجال أكبر للتخفيض.

وفي خطاب ألقاه في مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، لم يفصح صانع السياسة عن موعد أو ما إذا كان يرى أن المزيد من خفض أسعار الفائدة مناسب.

وقال: "لا يزال موقف السياسة الحالي مقيدًا إلى حد ما، لكننا اقتربنا من مستواه المحايد الذي لا يُقيد ولا يُحفز الاقتصاد.. يؤكد ميزان المخاطر المتغير ضرورة المضي قدما ببطء مع اقترابنا من المعدل المحايد".

هدف الاحتياطي الفيدرالي

وأشار إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وقال أيضًا إنه يعتقد أن هذا التضخم مدفوع بشكل أساسي بتأثيرات التعريفات الجمركية المؤقتة، وفيما يتعلق بسوق العمل، قال إن البيانات المتاحة تشير إلى "تباطؤ تدريجي" في الأوضاع.

خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر وأكتوبر، لكنه أشار إلى أن معدل البطالة يتجه نحو الارتفاع لأن السياسة النقدية شديدة التشدد، ولذلك من الضروري علينا تعديل السياسة النقدية، ومواصلة تخفيضها لمنع هذا التقييد على الاقتصاد من رفع معدل البطالة أكثر.

