الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وكيل طب قصر العيني: نستعد لإجراء فحص شامل للسكر للطلاب والعاملين

د. عمر عزام وكيل
د. عمر عزام وكيل طب قصر العيني
18 حجم الخط

 كشف الدكتور عمر عزام، وكيل كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تفاصيل فعاليات الكلية للاحتفال باليوم العالمي للسكر.

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن الكلية بدأت تنفيذ عدة فعاليات للاحتفال باليوم العالمي للسكر، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد عزام، أن الفعاليات بدأت بيوم طبي نظمته وحدة أبحاث ومضاعفات السكر ووحدة السكر والغدد الصماء والأيض الغذائي والتغذية الإكلينيكية بالعيادات الخارجية، قدمت من خلاله فحوصات وتحاليل مجانية للسكر والسكر التراكمي، ومحاضرات توعوية حول المرض ومضاعفاته وطرق التعايش معه، بالإضافة إلى ندوات عن التغذية السليمة وفحوصات دوبلر على الأوعية الدموية دون مقابل.

وأشار وكيل طب قصر العيني، إلى أن الأيام القادمة ستشهد مجموعة أخرى من الفعاليات على مستوى الكلية والجامعة، منها إجراء فحص شامل للسكر للطلاب والعاملين، وتنظيم محاضرات  توعوية عن المرض وطرق العلاج.

وأكد أن الحالات التي سيثبت إصابتها بمرض السكر خلال الفحص، سيتم تحويلها مباشرة إلى العيادات  الخارجية بقصر العيني لبدء تلقي العلاج المناسب.

الجريدة الرسمية