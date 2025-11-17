الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بطلة "الجولة 13": الدور المركب هدية للممثل وهذه تفاصيل شخصيتي في الفيلم

عفاف بن محمود، فيتو
عفاف بن محمود، فيتو
18 حجم الخط

كشفت الفنانة التونسية عفاف بن محمود عن تفاصيل شخصيتها في الفيلم التونسي الجولة 13 ، المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46 .

وقالت عفاف خلال لقائها مع فيتو : إللي حمسني للفيلم أنه دور صعب وأنا بعتبر الدور المركب  هدية للممثل، لأن الشخصيات الصعبة تحمل معني كلمات التمثيل الداخلي ، وتابعت : وكل الفيلم ومشاهده كانت صعبة و أظهر بشخصية أم لديها ابن يعاني من  مرض خبيث يجب أن ترعاه .

فيلم الجولة 13

"الجولة 13" فيلم روائي من إنتاج تونس، وناطق بالعربية، وتبلغ مدته 89 دقيقة.

ينسج الفيلم دراما إنسانية قوية تتبع قصة كامل، بطل الملاكمة السابق الذي تخلى عن مسيرته الاحترافية من أجل زوجته سامية، مستمدًا قوته وحياته من حبها ومن نظرة الإعجاب في عيني ابنه صبري. تتغير ملامح حياة العائلة حين يسقط صبري في ساحة المدرسة وتُكسر ذراعه، ليكشف الفحص الطبي عن خبرٍ مدمر: إصابته بورم خبيث. 

ينقلب استقرار الأسرة رأسًا على عقب، ويجد كامل نفسه أمام صراع وجودي قاسٍ مع القدر، يجعل كل جولة في حياته اختبارًا جديدًا لقوته وصلابته الإنسانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الراحل سامح عبد العزيز أفلام سامح عبد العزيز اعمال سامح عبدالعزيز

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

سباق الساعات الأخيرة بين 125 مرشحًا في 6 دوائر قبل الصمت الانتخابى بالمنوفية

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الأسوأ خلال عقود، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات آبدانان غرب إيران(فيديو)

الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد

إبطال لجنة انتخابية بالإسكندرية لفرز الأصوات مبكراً.. والهيئة تعلن قرارات غداً

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

عالم آزهري: الطلاق ليس "أبغض الحلال" في كل الحالات

المفتي: الكلمة الخاطئة تؤدي إلى الهزيمة النفسية وتدمير الجانب المادي والمعنوي في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية