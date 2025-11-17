موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يخوض منتخب تونس الأول مواجهة ودية صعبة أمام نظيره البرازيل، مساء غد الثلاثاء، بملعب ليل في فرنسا، وذلك في اختبار قوي قبل خوض منافسات كأس كأس أمم أفريقيا في المغرب 2025.

وخاض المنتخب التونسي مباراتين وديتين، الأولى أمام موريتانيا وتعادل فيها بهدف لمثله، والثانية ضد المنتخب الأردني وفاز فيها بنتيجة (3 -2).

موعد مباراة البرازيل ضد تونس والقنوات الناقلة

وسيكون منتخب نسور قرطاج، غدا الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة جدا من الجماهير التونسية عندما يلاقي نظيره البرازيل، بطل العالم 5 مرات، في لقاء إعدادي في مدينة ليل الفرنسية.

وتنقل القناة العمومية (الوطنية 1) التونسية مباشرة مباراة منتخبي تونس والبرازيل الودية، المقرر أن تبدأ في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتدخل المباراة المرتقبة بين نسور قرطاج والمنتخب البرازيلي ضمن تحضيرات تونس لكأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)، واستعدادات البرازيل لكأس العالم 2026، في الصيف المقبل.

وبجانب القناة التونسية الأولى (البث الأرضي) يُنتظر أن تنقل قنوات أبوظبي الرياضية المباراة، فيما ستقوم بعض المنصات الرقمية ستؤمن بدورها نقل المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.