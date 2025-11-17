الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
18 حجم الخط

 يخوض منتخب تونس الأول مواجهة ودية صعبة أمام نظيره البرازيل، مساء غد الثلاثاء، بملعب ليل في فرنسا، وذلك في اختبار قوي قبل خوض منافسات كأس كأس أمم أفريقيا في المغرب 2025.

وخاض المنتخب التونسي مباراتين وديتين، الأولى أمام موريتانيا وتعادل فيها بهدف لمثله، والثانية ضد المنتخب الأردني وفاز فيها بنتيجة (3 -2).

موعد مباراة البرازيل ضد تونس والقنوات الناقلة 

وسيكون منتخب نسور قرطاج، غدا الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة جدا من الجماهير التونسية عندما يلاقي نظيره البرازيل، بطل العالم 5 مرات، في لقاء إعدادي في مدينة ليل الفرنسية.

وتنقل القناة العمومية (الوطنية 1) التونسية مباشرة مباراة منتخبي تونس والبرازيل الودية، المقرر أن تبدأ في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتدخل المباراة المرتقبة بين نسور قرطاج والمنتخب البرازيلي ضمن تحضيرات تونس لكأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)، واستعدادات البرازيل لكأس العالم 2026، في الصيف المقبل.

وبجانب القناة التونسية الأولى (البث الأرضي) يُنتظر أن تنقل قنوات أبوظبي الرياضية المباراة، فيما ستقوم بعض المنصات الرقمية ستؤمن بدورها نقل المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب تونس تونس البرازيل كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا

مواد متعلقة

مدرب السنغال: منظمو مباراة البرازيل لم يحترمونا وجاملوا السامبا

البرازيل تفوز على السنغال بثنائية نظيفة وديا (فيديو)

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

بمشاركة معلول وبن رمضان، تونس تكتفي بالتعادل أمام موريتانيا استعدادًا لأمم أفريقيا

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

سباق الساعات الأخيرة بين 125 مرشحًا في 6 دوائر قبل الصمت الانتخابى بالمنوفية

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الأسوأ خلال عقود، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات آبدانان غرب إيران(فيديو)

الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد

إبطال لجنة انتخابية بالإسكندرية لفرز الأصوات مبكراً.. والهيئة تعلن قرارات غداً

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

عالم آزهري: الطلاق ليس "أبغض الحلال" في كل الحالات

المفتي: الكلمة الخاطئة تؤدي إلى الهزيمة النفسية وتدمير الجانب المادي والمعنوي في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية