بمشاركة معلول وبن رمضان، تونس تكتفي بالتعادل أمام موريتانيا استعدادًا لأمم أفريقيا

اكتفى منتخب تونس بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره المنتخب الموريتاني، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء،على ملعب حمادي العقربي، ضمن استعدادات “نسور قرطاج” لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة في المغرب.

وتقدّم المنتخب التونسي في الدقيقة 38 عبر فراس الشواط، قبل أن يدرك المنتخب الموريتاني التعادل في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب محمد سار.

وشهد اللقاء مشاركة محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، أساسيًا في تشكيل تونس، إلى جانب الظهير الأيسر علي معلول، لاعب الصفاقسي الحالي والأهلي السابق، والذي عاد إلى صفوف “نسور قرطاج” بعد غياب طويل.

ويخوض المنتخب التونسي خلال هذا المعسكر ثلاث مباريات ودية أمام كل من موريتانيا والأردن والبرازيل، ضمن استعداداته القوية لخوض غمار البطولة القارية.

ويشارك منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2025 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات نيجيريا وأوغندا وتنزانيا، في البطولة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

تونس تعلن مواجهة البرازيل وديا استعدادا لأمم أفريقيا

فيما يخوض المنتخب التونسي مباراة دولية ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على أرضية ملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا في المغرب.

تونس ضد البرازيل

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت تونس (21:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة)، وسط ترقّب جماهيري كبير لمواجهة تجمع بين أحد أقوى منتخبات إفريقيا وأحد عمالقة الكرة العالمية.

وتُعد هذه المواجهة اختبارًا جادًا لـ"نسور قرطاج" قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات لكأس الامم الافريقية، حيث يسعى المدرب جلال القادري للوقوف على جاهزية عناصره أمام منافس من الطراز العالمي، في حين يهدف المنتخب البرازيلي بدوره إلى مواصلة سلسلة تجاربه الأوروبية استعدادًا لكأس العالم.

المواجهة المنتظرة تعدّ فرصة مثالية لعشاق الكرة لمتابعة صدام كروي بين المدرسة اللاتينية والفكر التكتيكي الإفريقي على أرض محايدة في أجواء أوروبية راقية.

