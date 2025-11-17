الإثنين 17 نوفمبر 2025
اخترق حسابات أوباما وبايدن وإيلون ماسك، محكمة بريطانية تغرم هاكر 5.4 مليون دولار

 قضت محكمة بريطانية اليوم الإثنين،  بإلزام القرصان البريطاني جوزيف أوكونور برد 5.4 مليون دولار، على شكل عملات بيتكوين، بعد إدانته باختراق أكثر من 100 حساب على منصة "تويتر" في عام 2020.

 

بريطانيا تصادر 5.4 مليون دولار من مخترق الحسابات قرصان تويتر

 وأصدرت النيابة البريطانية بيانا قالت فيه: إنها حصلت  على أمر قضائي بمصادرة 42 بيتكوين وأصول رقمية أخرى مرتبطة بعمليات الاحتيال، على أن تتولى جهة معينة تعينها المحكمة عملية بيع هذه الأصول وتحويلها إلى نقد".

 

تفاصيل عمليات القرصان جوزيف أوكونور 

 وتجدر الإشارة إلى أن الهجمات الإلكترونية شملت حسابات شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والرئيس جو بايدن (الذي كان مرشحا آنذاك)، إضافة إلى مؤسس "تسلا" إيلون ماسك، والمليارديرات بيل جيتس، ووارن بافيت، وجيف بيزوس، وكانييه ويست، وشركات مثل "أبل" و"أوبر".

 

واستغل القرصان الحسابات المخترقة لنشر رسائل احتيالية توعَد فيها بإعادة أي مبالغ من "البيتكوين" يُرسلها المستخدمون مضاعفة خلال 30 دقيقة.

يُذكر أن أوكونور (23 عاما) اعتقل في إسبانيا عام 2021 بناء على طلب أمريكي، ثم نُقل إلى الولايات المتحدة حيث اعترف أمام المحكمة في مايو 2023 بتهم الاختراق والاحتيال والابتزاز، مقرا بأنه اخترق 130 حسابا واستخدم 45 منها في أنشطة احتيالية.

