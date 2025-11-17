مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

18 حجم الخط

طرح الوكيل الحصري لسيارات MG، طرازًا جديدًا MG G50 Plus في السوق المصري، وهي سيارة متعددة الاستخدامات (MPV) تجمع بين الرحابة العملية، والتقنيات الذكية، ومستوى عالي من الراحة والرفاهية، لتلبية احتياجات العائلات الكبيرة، ورواد الأعمال، وخدمات النقل الحديثة على حدٍ سواء.

تعتمد سيارة MG G50 Plus على محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو، يولّد قوة تصل إلى 170 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات (DCT)، ما يوفّر تجربة قيادة سلسة واستجابة سريعة في مختلف ظروف القيادة. وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي، مع خزان وقود سعة 50 لترًا، يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والمسافات الطويلة.

مواصفات سيارات MG G50 Plus في السوق المصري

وتتميز MG G50 Plus بأبعاد خارجية مدروسة (4,825 مم طولًا × 1,825 مم عرضًا × 1,800 مم ارتفاعًا)، وقاعدة عجلات بطول 2,800 مم، تضمن أقصى درجات الثبات والمساحة الداخلية، فيما تأتي مزودة بجنوط رياضية قياس 17 بوصة وإطارات بمقاس 215/55 R17 تمنحها حضورًا عصريًا قويًا على الطريق.

حرصت MG على تزويد G50 Plus بأحدث أنظمة الأمان المتكاملة التي تتماشى مع المعايير العالمية، لتمنح السائق وعائلته راحة البال.

تشمل هذه الأنظمة وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وأنظمة فرامل متقدمة مثل ABS، EBD، CBC، ARP، HDC بالإضافة إلى نظام منع السرقة (Engine Immobilizer)، ونقاط ISOFIXلمقاعد الأطفال.

كما تتضمن السيارة نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، فرامل يد إلكترونية مع خاصية التثبيت التلقائي (Auto Hold)، وكاميرا خلفية مع حساسات ركن خلفية لضمان أقصى درجات السلامة أثناء القيادة والمناورة.

من الخارج، تبرز MG G50 Plus بمظهر عصري جذاب، حيث تأتي مزودة بمصابيح LED أمامية وخلفية كاملة مع إضاءة نهارية، وتشغيل أوتوماتيكي للمصابيح، بالإضافة إلى كشافات ضباب أمامية، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي والضبط، ما يمنحها شخصية قوية وحضورًا لافتًا.

أما داخل المقصورة، فتوفّر السيارة بيئة فاخرة ومريحة بتجهيزات ذكية تشمل مقاعد جلدية فاخرة، مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا في 6 اتجاهات، ومقعد راكب أمامي قابل للضبط كهربائيا في 4 اتجاهات.

كما تتضمن فتحات تكييف أمامية وخلفية، عجلة قيادة جلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، مع شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى مفتاح ذكي للدخول والتشغيل، ومثبت سرعة.

و تأتي G50 Plus بضمان شامل لمدة 6 سنوات أو 150,000 كم (أيهما أقرب)، ما يعكس ثقة العلامة في جودة تصنيعها والتزامها بخدمة العملاء في السوق المصري، وهو ما ساهم في بناء علاقة قوية وطويلة الأمد مع مختلف شرائح المستخدمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.