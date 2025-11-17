نائبة محافظ دمياط تتابع تطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاع المباني

18 حجم الخط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائبة محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع المهندسة سوزان جاب الله، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، لمناقشة آليات تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة في هذا الشأن، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمواطنين خلال فترة التمديد الجديدة لتقديم طلبات التصالح.

مد فترة التقديم للتصالح ستة أشهر إضافية

خلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، الذي ينص على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، لمنح المواطنين فرصة لاستكمال مستنداتهم وإنهاء الإجراءات المطلوبة أمام الجهات الإدارية المختصة.

تخفيض 25% لمباني خارج الحيز العمراني

وأعلنت المهندسة شيماء الصديق أن الحكومة وافقت رسميًا على منح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح للقطع والمباني الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك عند السداد الفوري لكامل المستحقات.

وأكدت أن هذا القرار يهدف لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، وتشجيعهم على إنهاء إجراءات التصالح بسرعة.

استكمال تحديث المخططات العمرانية وقبول خطابات الشكر

في جانب آخر، ناقش الاجتماع آخر المستجدات العمرانية وخطط تحديث الحيز العمراني للمراكز والقرى.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني أنه تم اعتماد تحديث 6 قرى بمركز الزرقا، وتحديث الحيز العمراني لمدينة دمياط، والانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة فارسكور، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لاستكمال تحديث مخططات قرى مركزي دمياط وكفر سعد.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد 100% من أوضاع العزب التابعة لقرى المحافظة، وهو ما أثنت عليه الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتوجيه خطاب شكر رسمي تقديرًا لهذا الإنجاز.

متابعة مشروع "حينا" بالشعراء

أما فيما يخص مشروع "حينا" بالشعراء، فأكدت المهندسة شيماء الصديق أنه جاري التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والاستشاري المكلف لإعداد المسودة النهائية للمخطط التفصيلي للمشروع تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، في إطار جهود المحافظة لتحسين البيئة العمرانية ودعم التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.



