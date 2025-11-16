محافظ دمياط يبحث خطة تطوير الطرق ومشروعات الرصف

18 حجم الخط

عقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اجتماعا مع المهندسة حنان صالح من الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل، لمناقشة خطة رصف طريق كفر الغاب - منشية ناصر.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ نتائج المعاينة التي تمت للطريق اليوم عبر لجنة مشتركة من الجهاز ومديرية الطرق وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، بطول 4.5 كم، بهدف وضع خطة رصفه وفقا للمعايير الفنية خلال العام الجاري ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز.

كما تم بحث العقبات التي قد تواجه الأعمال وطرق تلافيها، مؤكدا أهمية المشروع نظرا لسوء حالة الطريق الحالية وضرورة تطويره للتخفيف عن المواطنين.

محافظ دمياط يتابع مشروع ازدواج ورصف طريق رأس البر الغربي

متابعة مشروع ازدواج ورصف طريق رأس البر الغربي

وفي سياق متصل، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج ورصف طريق رأس البر الغربي، الذي يتضمن تغطية ترعة السنانية وإنشاء طريق اسفلتي بحارتين وجزيرة وسطى، إضافة إلى أعمال الانارة والتشجير.

وأكد المحافظ ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات والبدء في التنفيذ مع تحقيق معدلات انجاز مرتفعة، كما وجه بإعداد مقترحات للبوابة الرئيسية للطريق، مشيرا إلى أهمية المشروع كونه شريانا رئيسيا يؤدي إلى مدينة رأس البر.

خطة رصف منطقة شط جريبة بعد انتهاء مشروع الصرف الصحي



كما ناقش المحافظ سبل تعزيز التعاون مع الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء لوضع خطة لرصف منطقة شط جريبة، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بها، وذلك لرفع كفاءة الطريق الرئيسي والطرق الفرعية داخل المنطقة.

