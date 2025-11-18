حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشحي مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

واصل حزب حماة الوطن تنظيم مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025.

حيث نظم الحزب مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا، بقرية ميت العامل، بمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، لدعم مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، ومرشحيه بالمقاعد الفردية ومنهم، أحمد عبد الفتاح دياب عن دائرة أجا.

1000187267 1000187266 1000187262 1000187263 1000187264 1000187261

ويأتي ذلك مع تواصل فترة الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد شعراوي مساعد رئيس الحزب لقطاعات وسط الدلتا، النائب أحمد الهواري أمين محافظة الدقهلية، ولفيفًا من قيادات وكوادر وأعضاء أمانة الدقهلية.

وأكد جميع الحضور خلال كلامتهم على أهمية المشاركة الواسعة والواعية في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، وكذلك تم حث الجميع على الإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع، لاستكمال مسيرة التنمية.



المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

كما نظم الحزب لقاء جماهيري بقرية أولاد سيف بمحافظة الشرقية، وذلك لدعم مرشحيه ضمن فعاليات الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

و نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريًا بمحافظة شمال سيناء، بمدينة الشيخ زويد، دعمًا لمرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، إبراهيم أبو شعيرة، وذلك تزامنًا مع تواصل فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، اللواء أحمد العوضي النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن ووكيل مجلس الشيوخ، والمهندس هيثم رحمي أمين محافظة شمال سيناء.

وبحضور لفيفًا من شيوخ وعواقل شمال سيناء، وقيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد جميع الحضور خلال كلماتهم أهمية المشاركة الواسعة والواعية في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، وكذلك تم حث الجميع على الإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.