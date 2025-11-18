الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشحي مجلس النواب 2025

حزب حماة الوطن، فيتو
واصل حزب حماة الوطن تنظيم مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025.

حيث نظم الحزب مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا، بقرية ميت العامل، بمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، لدعم مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، ومرشحيه بالمقاعد الفردية ومنهم، أحمد عبد الفتاح دياب عن دائرة أجا. 

ويأتي ذلك مع تواصل فترة الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد شعراوي مساعد رئيس الحزب لقطاعات وسط الدلتا، النائب أحمد الهواري أمين محافظة الدقهلية، ولفيفًا من قيادات وكوادر وأعضاء أمانة الدقهلية.

وأكد جميع الحضور خلال كلامتهم على أهمية المشاركة الواسعة والواعية في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، وكذلك تم حث الجميع على الإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع، لاستكمال مسيرة التنمية.
 

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

كما نظم الحزب لقاء جماهيري بقرية أولاد سيف بمحافظة الشرقية، وذلك لدعم مرشحيه ضمن فعاليات الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

و نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريًا بمحافظة شمال سيناء، بمدينة الشيخ زويد، دعمًا لمرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، إبراهيم أبو شعيرة، وذلك تزامنًا مع تواصل فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، اللواء أحمد العوضي النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن ووكيل مجلس الشيوخ، والمهندس هيثم رحمي أمين محافظة شمال سيناء.

وبحضور لفيفًا من شيوخ وعواقل شمال سيناء، وقيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد جميع الحضور خلال كلماتهم أهمية المشاركة الواسعة والواعية في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، وكذلك تم حث الجميع على الإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

الدعاية الانتخابية العملية الانتخابية القائمة الوطنية من اجل مصر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شيوخ وعواقل شمال سيناء

الجريدة الرسمية