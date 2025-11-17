الجبهة الوطنية: ملتزمون بثوابت العملية الانتخابية لدعم تشكيل برلمان متوازن

18 حجم الخط

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن خالص شكره وتقدير قياداته للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حسم في بيانه للشعب المصري الثوابت التي يجب أن تتسم بها العملية الإنتخابية، وأشاد الحزب بالرسائل التي تضمنها بيان الرئيس من حرص واضح على ترسيخ النزاهة والشفافية وصون إرادة الشعب المصري في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن.

حزب الجبهة الوطنية

وأكد حزب الجبهة الوطنية التزامه التام وكافة مرشحيه في كل مراحل الانتخابات بكل الإجراءات القانونية، وتمسكهم بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، واحترامهم التام لإرادة المواطنين وحقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم بحرية ومسئولية.

كما جدد الحزب تأكيده على إعلاء إرادة الشعب المصري من خلال دعم تشكيل برلمان متوازن يعبر بصدق عن الناس، ويعكس تنوع المجتمع، ويستحق ثقتهم، ويعمل من أجل مصالحهم الحقيقية، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية تستند إلى الديمقراطية وسيادة القانون.

نموذج مشرف في المنافسة السياسية الرشيدة

وعاهد الحزب المصريين جميعا والقيادة السياسية على مواصلة العمل الجاد، وتقديم نموذج مشرف في المنافسة السياسية الرشيدة، والالتزام بروح المسؤولية الوطنية في كل مراحل العملية الانتخابية.

