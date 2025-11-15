تحت المطر وبحضور فنانين، مؤتمر جماهيري لـ"الجبهة الوطنية" لدعم مرشحه في انتخابات النواب بدمياط

18 حجم الخط

شهدت الدائرة الثانية بمحافظة دمياط حدثًا انتخابيًّا لافتًا، حيث توافد المواطنون من مختلف المراكز والقرى للمشاركة في مؤتمر جماهيري للدكتور محمود العوضي، أمين حزب الجبهة الوطنية ومرشح المقعد الفردي، رغم سقوط الأمطار والتقلبات المناخية الأخيرة.

جاء الحضور الكبير كرسالة واضحة عن ثقة الأهالي واهتمامهم بالمشاركة في العملية الانتخابية ومتابعة مرشحهم عن قرب.

العوضي يعرض رؤيته لتنمية الدائرة

خلال المؤتمر، قدم الدكتور محمود العوضي رؤية شاملة للنهوض بالدائرة، مستندًا إلى دراسة دقيقة لاحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية والتنموية.

وأكد أن العمل السياسي الناجح يحتاج إلى مصارحة وشفافية، مشددًا على التزامه بالدفاع عن حقوق السكان والعمل على دعم المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات لكل الفئات دون تمييز.

مؤتمر حاشد لحزب الجبهة الوطنية بدمياط

تنظيم المؤتمر يعكس جاهزية حزب الجبهة الوطنية

تميز المؤتمر بالتنظيم الاحترافي الذي عكس قدرة حزب الجبهة الوطنية على خوض منافسة انتخابية قوية، مع التركيز على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم. وأشاد الحضور بالحشد الكبير والتنظيم المميز، معتبرين أن هذا المشهد يعكس مكانة الحزب المتنامية ويمنح مرشحه دفعة قوية في السباق الانتخابي.

كلمة الفنان محمد نجاتي

أعرب الفنان محمد نجاتي عن تقديره للحضور الجماهيري الكبير، مؤكدا أن هذا التفاعل يعكس وعي المواطنين وحرصهم على اختيار ممثلين قادرين على خدمة مصالح الدائرة وتعزيز التنمية المحلية، مشيدًا بأسلوب الدكتور العوضي في التواصل مع الناس واستماعَه لمطالبهم.

العوضي يرسخ مكانته كمرشح قوي

مع هذا الحشد الجماهيري غير المسبوق، يثبت الدكتور محمود العوضي أنه أحد أبرز المرشحين في الدائرة الثانية، وأنه يخوض المنافسة برؤية واقعية وخطاب ناضج، ما يفتح أفقًا جديدًا للتفاعل المجتمعي ويعكس مستوى الوعي والطموح لدى أهالي المنطقة نحو مستقبل أفضل.

