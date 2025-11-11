غرفة عمليات حزب الجبهة الوطنية تصدر بيانها الختامي بشأن انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أصدرت غرفة العمليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية بيانها الختامي حول متابعتها لسير انتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت على مدار يومي الاقتراع، أمس واليوم، في محافظات المرحلة الأولى.

انتخابات مجلس النواب

وأكدت الغرفة، أن العملية الانتخابية سارت في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام من الناخبين والمرشحين، وحرص كافة أجهزة ومؤسسات الدولة على خروج هذا الاستحقاق الدستوري بالصورة التي تليق بمكانة الدولة المصرية.

وأشار البيان، إلى أن الغرفة، التي تابعت العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت، لم ترصد أي خروقات أو تجاوزات مؤثرة على سير العملية، مؤكدة أن الانتخابات تمت في ظل مناخ من النزاهة والشفافية الكاملة، وبمشاركة واسعة من المواطنين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في مناخ ديمقراطي راقٍ.



وأشاد حزب الجبهة الوطنية، بمشاركة الشعب المصري الكبيرة في الاستحقاق الدستوري، وأن المصريين سطروا ملحمة وطنية، ومشيدا بتكامل وتكاتف مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية، الذين قاموا بدور وطني مشرف لضمان انضباط العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس صورة الدولة المصرية القوية والمؤسسية التي تعمل بروح واحدة لإنجاح التجربة الديمقراطية.

كما وجه الحزب، خالص الشكر والتقدير إلى قياداته وأعضائه والعاملين في مختلف الأمانات النوعية والتنظيمية، لما بذلوه من جهد كبير في متابعة سير العملية الانتخابية ودعم مرشحي الحزب على مستوى الجمهورية، متمنيًا التوفيق لجميع مرشحيه في نتائج الانتخابات المقبلة.

وأشار البيان، إلى أن غرفة العمليات المركزية انعقدت بشكل مستمر منذ انطلاق التصويت، برئاسة السيد القصير، الأمين العام للحزب، وشارك فيها كل من النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد، أمين الأمانة الفنية، والكابتن طاهر أبوزيد، أمين أمانة الرياضة، والنائب فايز أبو حرب، أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل، أمين الأمانة السياسية.

وأكد السيد القصير، الأمين العام. أن مرشحي حزب الجبهة الوطنية يحظون بثقة كبيرة في الشارع المصري، وهو ما انعكس بوضوح في صناديق الاقتراع خلال يومي التصويت، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة من الغرفة المركزية للحزب أظهرت حجم التأييد الشعبي الواسع الذي يتمتع به مرشحو الحزب في مختلف المحافظات. وأوضح أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لاستمرار الحزب في تنفيذ برامجه السياسية وخدمة المواطن المصري.

كما أشاد القصير، بالمشاركة الواسعة من جميع فئات الشعب المصري في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال الكبير من الشباب وكبار السن يعكس وعي الناخبين بأهمية المشاركة، فيما كانت المرأة المصرية كعادتها حاضرة بقوة في هذا الاستحقاق الدستوري. وأشار إلى أن إشادة المراقبين المحليين والدوليين بسير العملية الانتخابية تؤكد نزاهتها وشفافيتها.

وكان الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تفقد أعمال الغرفة للوقوف على سير المتابعة الميدانية والتنسيق بين غرف العمليات بالمحافظات، مؤكدًا أن ما جرى خلال يومي الاقتراع يمثل نموذجًا مشرفًا للتنسيق الوطني والمسؤولية السياسية، ويعكس حرص الجميع على ترسيخ دعائم الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة.

