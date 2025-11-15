استبعاد مفاجئ لنجم ريال مدريد من قائمة منتخب إسبانيا

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، عن استبعاد دين هويسن، نجم دفاع نادي ريال مدريد، من المشاركة أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها الليلة.

سبب استبعاد هويسن من قائمة إسبانيا

وسبب استبعاد هويسن وفقا لتقارير صحفية، لا يعود لإصابة اللاعب ولكن بناء على قرار فني من قبل المدرب لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

ولم تتحدد بعد مشاركة هويسن أمام منتخب تركيا أم أنه سيعود لمدريد، حال واصل دي لا فوينتي استبعاده من قائمة الماتادور.

منتخب إسبانيا لم يتلق أهدافا في تصفيات كأس العالم 2026 حتى الآن

منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني دي لا فوينتي، في تصفيات كأس العالم حتى الآن لعب 4 مباريات لم يستقبل أي هدف، وذلك قبل مواجهة جورجيا اليوم السبت.

ويتواجد منتخبا إسبانيا وجورجيا في المجموعة الخامسة من مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، رفقة كل من منتخب تركيا وبلغاريا.

