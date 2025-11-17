وزير المالية يناقش تحديات تمويل المناخ في COP30 مع طلاب الجامعة البريطانية

18 حجم الخط

افتتحت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، مشاركتها في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP30 بمدينة بيليم البرازيلية، أولى جلسات النسخة الرابعة من برنامج محاكاة قمة المناخ COP Simulation Programme، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.

وترأس الجلسة أحمد كوجك، وزير المالية المصري، وأكد أن النقاش المفتوح الذي جمعه بالطلاب حول مستقبل تمويل المناخ عكس قدرًا كبيرًا من الوعي والفهم العميق.

وأشار إلى أن هذا الجيل الجديد هو جيل مطّلع، متحفّز، وجاهز للقيادة، وأن هذا النوع من الحوار يعزز ثقته في قدرة الشباب على صياغة حلول عملية لمنظومة تمويل مناخي أكثر عدالة ومرونة.

كما أكد أن برنامج المحاكاة يعد نموذجًا تعليميًا رائدًا يُمكّن الشباب من فهم التحديات المناخية والاقتصادية العالمية بصورة واقعية، ويتيح لهم مساحة لصياغة رؤى مبتكرة.

وأكد أن إتاحة الفرصة للعقول المتميزة تُثمر دائمًا مخرجات عملية يمكن البناء عليها، وتسهم في تمكين حقيقي لجيل واعٍ قادر على إحداث التغيير.

تحقيق الأهداف المناخية يواجه أزمة التمويل

كما شدد كوجك على أن التمويل يشكل القضية الأساسية والتحدي الأكبر أمام تحقيق الأهداف المناخية، موضحًا أنه بدون تمويل عادل في حجمه وطبيعته وتوزيعه، لن تتمكن الدول النامية من تنفيذ مشروعات التكيف والانتقال العادل أو مواجهة الخسائر والأضرار.

وأشار إلى أهمية إصلاح المنظومة المالية الدولية بما يضمن وصول التمويل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، وتعزيز الاستثمارات الداعمة للمرونة والتنمية المستدامة.

وأدارت الجلسة الدكتورة سارة الخشن، مديرة إدارة التطوير الاستراتيجي ورئيس برنامج محاكاة قمة المناخ بالجامعة البريطانية، والتي أكدت أن البرنامج يُعد مبادرة مصرية رائدة تسهم في تعزيز الدور الريادي الدولي والقوة الناعمة لمصر في ملف المناخ، عبر أربع نسخ متتالية منذ إطلاقه بالتزامن مع الاستضافة التاريخية لمصر لمؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى أن البرنامج استمر في حمل رسالة مصر كإحدى الاقتصادات الناشئة ذات الطموح التنموي، والتي تواجه في الوقت ذاته تحديات تمويل التنمية وتولي أولوية قصوى لملف التكيف، بما يعكس حقيقة ما تتعرض له العديد من دول الجنوب العالمي.

وأكدت الدكتورة سارة الخشن أن البرنامج يتيح منصة لتعزيز هذا الدور من خلال تمكين الشباب وإشراكهم في تطوير حلول عملية تعكس الواقع التنموي والمناخي على المستوى الدولي. وأكدت الدكتورة سارة الخشن على أن ما يتم عرضه خلال جلسات مؤتمر COP30 هو نتاج أبحاث معمّقة وحلول عملية طوّرها الطلاب على مدار أشهر من العمل داخل مرصد تحالف الديون وتمويل المناخ.

وركزت الجلسة – التي تم تنظيمها في يوم التمويل - موضوعات محورية شملت التجارة العادلة في عالم يزداد حرارة، وسبل دمج مبادئ الانتقال العادل في النظم الاقتصادية، وإعادة التفكير في كيفية توجيه الإيرادات العالمية – مثل آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) – نحو تعزيز الصمود وتحقيق العدالة المناخية.

وتشارك الجامعة البريطانية هذا العام في مؤتمر COP30 بمدينة بيليم البرازيلية من خلال تنظيم 11 جلسة في المنطقة الزرقاء، تأكيدًا لدورها الأكاديمي والبحثي في دعم القضايا البيئية والمناخية على المستويين المحلي والدولي.

وتستعرض هذه الجلسات أبرز مخرجات برنامج المحاكاة التي أقرّها الطلاب ضمن إعلان النموذج، وذلك عقب عملية تصويت موسعة شارك فيها 150 طالبًا من 47 دولة و91 جامعة مصرية ودولية، على جملة من المقترحات والحلول المناخية التي سيتم تقديمها أمام المجتمع الدولي خلال جلسات مؤتمر COP30 بالبرازيل خلال فعاليات المؤتمر.

نموذج محاكاة قمة المناخ بالجامعة البريطانية

ويأتي تنظيم نموذج محاكاة قمة المناخ في إطار التزام الجامعة البريطانية في مصر بتعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في تمكين الشباب وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في قضايا المناخ والتنمية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر عدلًا واستدامة وإنسانية.

وشملت كذلك فعاليات تقنية متقدمة تناولت موضوعات محورية تشمل: الأمن المائي، الزراعة المستدامة، تمويل الخسائر والأضرار، العدالة المناخية وحقوق الشعوب الأصلية واللاجئين، دور الشباب والمرأة والقيادات المحلية، والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم التكيف المناخي، إلى جانب مناقشة إصلاح أسواق الكربون والحوكمة الدولية.

ويقام البرنامج هذا العام برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية بالقاهرة، وبالتعاون مع المبادرة الدنماركية المصرية للحوار (DEDI)، وبالشراكة مع الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو (UFRJ/COPPE) والجامعة الفيدرالية في بارا (UFPA).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.