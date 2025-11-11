الجامعة البريطانية تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس مكتبتها

18 حجم الخط

احتفلت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، بالذكرى العاشرة على تأسيس مكتبتها المركزية.

وشهدت الفعالية تناولًا شاملًا لتطور الخدمات التي تقدمها المكتبة، والإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن المكتبة أصبحت شريكًا رئيسًا في المنظومة التعليمية، وركيزة أساسية في دعم البحث العلمي وتزويد الطلاب والباحثين بمصادر معرفية متعددة.

وأوضح أن المكتبة تحتضن اليوم رصيدًا واسعًا من المقتنيات العلمية المطبوعة والرقمية، يشمل أحدث الكتب الأكاديمية والدوريات، إضافة إلى قواعد بيانات اليكترونية تتيح متابعة أحدث الدراسات والأبحاث في مختلف التخصصات.

وأضاف، أن المكتبة شهدت خلال السنوات الماضية عملية تطوير شاملة، سواء على مستوى المحتوى العلمي أو البنية التحتية الرقمية، وأصبحت بيئة تعليمية متكاملة تخدم احتياجات الطلاب وتوفر مساحات دراسية مجهزة وقاعات متعددة للاستخدامات الأكاديمية والبحثية.

كما أن تطوير المكتبة يمثل جزءً محوريًا في استراتيجية الجامعة لدعم التفوق الأكاديمي وتعزيز قدرات الطلاب في البحث والتحليل؛ مما يدعم مجتمع الطلاب والباحثين داخل وخارج الجامعة، ويرفع كفاءة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور "طارق محرم"، مدير مكتبة الجامعة البريطانية في مصر، أن المكتبة شهدت تطورًا مؤسسيًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم توسيع قاعدة مقتنياتها، إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من المصادر الالكترونية.

كما أوضح أن المكتبة تقدم منظومة خدمات بحثية متخصصة تشمل الإرشاد الأكاديمي، تدريب الطلاب على استخدام قواعد البيانات، وورش عمل في مهارات البحث العلمي، كما أنها تقدم ورش تدريبية لطلاب أقسام لمكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية في إطار خدمتها المجتمعية.

