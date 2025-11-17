الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يراقب لاعبي الأهلي الدوليين الليلة

توروب
توروب
18 حجم الخط

يراقب الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي لاعبي الفريق الدوليين سواء في المنتخب الوطني الأول أو منتخب مصر المشارك في كأس العرب عند مواجهة كاب فيردي والجزائر على الترتيب. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش بدوري الأبطال

الأهلي يستخرج تأشيرة إمام عاشور إلى المغرب

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

66.68 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية