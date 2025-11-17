توروب يراقب لاعبي الأهلي الدوليين الليلة

18 حجم الخط

يراقب الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي لاعبي الفريق الدوليين سواء في المنتخب الوطني الأول أو منتخب مصر المشارك في كأس العرب عند مواجهة كاب فيردي والجزائر على الترتيب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

