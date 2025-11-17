الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

نتيجة حج الجمعيات
نتيجة حج الجمعيات لعام 2026 , فيتو
18 حجم الخط
ads

تستعد  وزارة التضامن الاجتماعي للإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026  إلكترونيًا عبر بوابة الحج الموحدة، بعد الانتهاء من استقبال طلبات المتقدمين عبر الجمعيات الأهلية ومنصة التقديم الإلكتروني.

موعد نتيجة حج الجمعيات الاهلية لعام 2026

ومن المتوقع أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية خلال الايام القليلة المقبلة، على أن يتم إعلان النتائج بنظام “أصلي – احتياطي (بنسبة 30٪)”.

ومن خلال السطور التالية نستعرض , رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات الاهلية لعام 2026

 رابط نتيجة حج الجمعيات الاهلية لعام 2026

يقوم الراغب في الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات بالدخول لبوابة الحج المصرية بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول لـ الرابط مباشرة من هنا

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المتقدمين لحج الجمعيات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا، ونوضح من خلال التقرير رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

 نتيجة حج الجمعيات لعام 2026 , فيتو
 نتيجة حج الجمعيات لعام 2026 , فيتو

خطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

يقوم الراغب في الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات بالدخول لبوابة الحج المصرية بالبحث عنها عهبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول لـ الرابط مباشرة من هنا

  • الضغط على «الاستعلام» عن طلب حج الجمعيات.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.
  • إدخال الكود الموجود على الصفحة الخاصة بالتقديم، ثم الضغط على بحث.
  • ليظهر على الفور النتيجة الخاصة بقرعة الحج للمستعلم عنها بالإضافة إلى اسم المحافظة.

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي من الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالسعودية لأداء فريضة الحج ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنه يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في التقديم لحج الجمعيات الأهلية سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تلقي طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية من يوم 22 أكتوبر 2025، واستمر التقديم حتى يوم 6 نوفمبر 2025 تقريبًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابط وخطوات نتيجة حج الجميعات الاهلية لعام 2026 رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026 نتيجة حج الجمعيات لعام 2026 التضامن الاجتماعي حج الجمعيات الأهلية نتيجة حج الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الحج المصرية الجمعيات الأهلية الجميعات الأهلية

مواد متعلقة

اليوم، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن تزور الفيوم

وزيرة التضامن تزور المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي وتتفقد سير العمل

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

66.68 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية