تستعد وزارة التضامن الاجتماعي للإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 إلكترونيًا عبر بوابة الحج الموحدة، بعد الانتهاء من استقبال طلبات المتقدمين عبر الجمعيات الأهلية ومنصة التقديم الإلكتروني.

موعد نتيجة حج الجمعيات الاهلية لعام 2026

ومن المتوقع أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية خلال الايام القليلة المقبلة، على أن يتم إعلان النتائج بنظام “أصلي – احتياطي (بنسبة 30٪)”.

ومن خلال السطور التالية نستعرض , رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات الاهلية لعام 2026

رابط نتيجة حج الجمعيات الاهلية لعام 2026

يقوم الراغب في الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات بالدخول لبوابة الحج المصرية بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول لـ الرابط مباشرة من هنا

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المتقدمين لحج الجمعيات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا، ونوضح من خلال التقرير رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

نتيجة حج الجمعيات لعام 2026 , فيتو

خطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

الضغط على «الاستعلام» عن طلب حج الجمعيات.

إدخال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال الكود الموجود على الصفحة الخاصة بالتقديم، ثم الضغط على بحث.

ليظهر على الفور النتيجة الخاصة بقرعة الحج للمستعلم عنها بالإضافة إلى اسم المحافظة.

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي من الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالسعودية لأداء فريضة الحج ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنه يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في التقديم لحج الجمعيات الأهلية سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تلقي طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية من يوم 22 أكتوبر 2025، واستمر التقديم حتى يوم 6 نوفمبر 2025 تقريبًا.

