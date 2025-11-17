الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يطلب تسجيل مباراة القمة في دوري الجمهورية

توروب، فيتو
توروب، فيتو
18 حجم الخط

طلب الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي، الحصول على تسجيل لمباراة قمة دوري  الجمهورية للشباب، والتي جمعت الأهلي والزمالك أمس، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد من أجل متابعة العناصر الجيدة في فريق الشباب بالنادي الأهلي؛ تمهيدًا للاستعانة بها الفترة المقبلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر "قناة بي إن سبورت" الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي دوري الجمهورية للشباب الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

الأهلي يستقر على موعد السفر إلى المغرب

توروب يراقب لاعبي الأهلي الدوليين الليلة

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يستخرج تأشيرة إمام عاشور إلى المغرب

الأهلي يخوض جولة جديدة من المفاوضات مع أليو ديانج قبل قرار البيع

الأهلي يتوصل لاتفاق مع حسين الشحات لتجديد تعاقده

هل يلحق ياسين مرعي بمباراة الأهلي وشبيبة القبائل؟ مصدر يرد

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

أستاذ علاقات دولية يكشف أهداف زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية