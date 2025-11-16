الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

الأهلي يستخرج تأشيرة إمام عاشور إلى المغرب

إمام عاشور
إمام عاشور
قال مصدر داخل الأهلي: إن الجهاز الإداري قام باستخراج تأشيرة المغرب للاعب الفريق إمام عاشور تحسبا لاصطحابه في رحلة الفريق لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي المقرر لها يوم 28 نوفمبر الجاري. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

الجريدة الرسمية