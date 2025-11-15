حكايات من الصين المتطورة، لقاء مفتوح مع "جوان هو" ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما

18 حجم الخط

يشهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر محاضرة بعنوان "حكايات من الصين المتطورة: لقاء مفتوح مع جوان هو"، وذلك من الساعة 3:30 وحتى 5:00 مساءً.

يُدير الجلسة الكاتب والمترجم د. أحمد السعيد، مؤسس ورئيس "بيت الحكمة للثقافة"، وذلك في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المُقامة ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46.

المخرج الصيني جوان هو

يُعد هذا اللقاء فرصة فريدة للتعرف على تجربة المخرج الصيني البارز جوان هو، أحد أبرز وجوه الجيل السادس من السينمائيين في الصين.

وتتميز أفلامه بمعالجة حياة الناس العاديين والمهمّشين، وتعكس التحولات الاجتماعية السريعة في الصين المعاصرة، من خلال مزج متقن بين الواقعية والحس الإنساني.

وقد رسخ جوان هو صوته السينمائي الفريد عبر أعماله الشهيرة مثل Mr. Six، The Eight Hundred، وBlack Dog، الذي حصل على الجائزة الكبرى في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي الدولي السابع والسبعين، مقدّمًا رؤية تجمع بين الإنسانية والحميمية والوعي الاجتماعي.

تُتيح هذه الجلسة للجمهور فرصة نادرة لاكتشاف لغته البصرية المميّزة ورؤيته العميقة للطبيعة الإنسانية، مع الكشف عن جوانب الصين المتطورة كما لم تُر من قبل، في لقاء خاص يسلط الضوء على التجربة السينمائية الصينية المعاصرة.



أيام القاهرة لصناعة السينما



أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين.

تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

