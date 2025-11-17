إصابة شاب في حادث تصادم بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي

18 حجم الخط

شهد طريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي في اتجاه القاهرة، بعد منطقة كفر الجمال – طوخ بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتي جامبو وأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بإصابات بالغة.

وكان مدير امن القليوبية تلقى إخطارا بورود بلاغا من مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم علي الطريق الزراعي عند كفر الجمال، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن وقوع تلفيات بالسيارتين نتيجة شدة التصادم، كما تم تأمين حركة المرور لمنع تكدس السيارات بالطريق الزراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى مصطفى ع. ا 28 عامًا وتم نقله إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة وتبين اصابته باشتباه كسر بالساق اليمنى، وجرح قطعي بطول 10 سم، إضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وقامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، مع تحرير محضر بالواقعة للوقوف على أسباب التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

