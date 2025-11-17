23 نوفمبر موعد محاكمة خادمة وعاطل متهمين بسرقة شقة بالنزهة

18 حجم الخط

حددت محكمة جنايات القاهرة 23 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة خادمة وآخر متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.



سرقة مبالغ مالية في النزهة

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من موظف يفيد بسرقة مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية من داخل شقته.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.



وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة.



وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة الشقة بالاشتراك مع عاطل، حيث سرقت بعض الأشياء وهي عبارة عن سلسلة ذهبية ومبلغ مالي قدره 15 الف جنيه وجهاز حاسب آلي.

وأشار المتهمان إلى أنهما قاما ببيع المضبوطات وإنفاق قيمتها على متطلباتهما الشخصية.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.