الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

23 نوفمبر موعد محاكمة خادمة وعاطل متهمين بسرقة شقة بالنزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

حددت محكمة جنايات القاهرة 23 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة خادمة وآخر متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.


سرقة مبالغ مالية في النزهة

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من موظف يفيد بسرقة مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية من داخل شقته.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.


وبإجراء  التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة.


وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة الشقة بالاشتراك مع عاطل، حيث سرقت بعض الأشياء وهي عبارة عن سلسلة ذهبية ومبلغ مالي قدره 15 الف جنيه وجهاز حاسب آلي.

وأشار المتهمان إلى أنهما قاما ببيع المضبوطات وإنفاق قيمتها على متطلباتهما الشخصية.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة النزهة سرقة مبالغ مالية في النزهة النيابة العامة النزهة

مواد متعلقة

6 خطوات للإبلاغ عن سرقة السيارات وإجراءاتها أون لاين، تعرف عليها

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز حكام الأوسكار (فيديو)

موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

6 خطوات للإبلاغ عن سرقة السيارات وإجراءاتها أون لاين، تعرف عليها

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

لقائدي المركبات، 4 حالات للسير في أقصى اليمين للحد من حوادث الأمطار

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية