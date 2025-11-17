الإثنين 17 نوفمبر 2025
تحسم التأهل للمونديال، موعد مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا والقناة الناقلة

منتخب ألمانيا
تصفيات كأس العالم، يستضيف ملعب "ريد بول" اليوم الإثنين مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، المجموعة الأولى.

موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا


تنطلق مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا اليوم في تصفيات كأس العالم  في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا أمام سلوفاكيا 


تُذاع مباراة ألمانيا وسلوفاكيا اليوم في تصفيات كأس العالم  عبر قناة bein sports hd 1.

 

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

 

ويكفي التعادل منتخب ألمانيا من أجل التأهل المباشر إلى كأس العالم، في حين لا بديل سوى الفوز بالنسبة لـ سلوفاكيا من أجل تحقيق الهدف نفسه.

 

